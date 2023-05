blue eye cat RT @ntvde: Trauer um Tina Turner: "Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Stimme" https://t.co/OGPYNsW9Px vor 1 Stunde Barbara Reichard 📯💉💉💉 RT @ntvde: Trauer um Tina Turner: "Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Stimme" https://t.co/OGPYNsW9Px vor 1 Stunde Manfred B. RT @OneHitWenger: Sie war „Simply The Best“: Weltweite Trauer um Tina Turner. Geboren 1939 als Anna Mae Bullock sang sie zunächst im Kirche… vor 2 Stunden Petronella ...Petra Richter Trauer um Tina Turner"Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Stimme" Tina geht aber ihre Musik ist uns… https://t.co/nIW0JWzdtd vor 3 Stunden Cityreport24 Trauer um Tina Turner: "Was für eine Frau, was für ein Leben, was für eine Stimme" https://t.co/4pebVOT5S0 https://t.co/b0HcAcrgTO vor 4 Stunden Stefan📯 Unsagbar traurig 😢 Die Welt verliert mit #TinaTurner einer der größten Stimmen. Diese kleine starke Frau hat meine… https://t.co/Ogdtyvprgb vor 4 Stunden