1994 werden in Ruanda Hunderttausende Menschen ermordet. Unter anderem soll es ein Massaker an Besuchern einer Kirche gegeben haben, die mit einem Bulldozer zum Einsturz gebracht wird. Einer der Verdächtigen ist lange auf der Flucht - und jetzt gefasst.