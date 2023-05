26.05.2023 ( vor 6 Stunden )



Ihre "Courage World Tour" hätte Celine Dion demnächst auch nach Europa geführt. Allein in Deutschland waren im Frühjahr 2024 Shows in fünf Städten geplant. Doch daraus wird nichts. Die Sängerin sagt alle noch ausstehenden Termine ab. Grund sind hartnäckige Gesundheitsprobleme der 55-Jährigen.