27.05.2023 ( vor 5 Stunden )



Bisher ist es eine freiwillige Verpflichtung, ab August will die EU gesetzlich gegen Bisher ist es eine freiwillige Verpflichtung, ab August will die EU gesetzlich gegen Desinformation im Netz vorgehen. Doch Twitter will bei dem Verhaltenskodex nicht mehr mitmachen. Musk setzt eher darauf, die zu starken Einschränkungen der Meinungsfreiheit auf der Plattform beseitigen zu wollen. Kritik wird laut. 👓 Vollständige Meldung