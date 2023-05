27.05.2023 ( vor 4 Tagen )



Die Zahl unerlaubter Einreisen nach Deutschland aus Polen steigt stark an. Die Union will deshalb wieder stationäre Grenzkontrollen einführen, das stößt im Innenministerium nicht auf Begeisterung. Ministerin Faeser besucht am Dienstag die deutsch-polnische Grenze - und hofft vor allem aus Unterstützung aus Polen. 👓 Vollständige Meldung