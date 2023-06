28.05.2023 ( vor 5 Tagen )



Karl-Heinz Rummenigge hat vor zwei Jahren sein Amt beim FC Bayern an Oliver Kahn abgetreten. Nach dem Personalbeben am Samstag gibt es nun das Comeback: Der alte Vorstandschef kehrt zurück und soll wieder "stärker eingebunden werden".