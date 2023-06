28.05.2023 ( vor 1 Woche )



Im hessischen Wetzlar prallt ein Segelflugzeug gegen ein Hausdach und stürzt auf mindestens ein Fahrzeug. Eine Autofahrerin wird verletzt, der Pilot stirbt noch an der Absturzstelle. In der beliebten Gegend hätte es noch viel schlimmer kommen können. 👓 Vollständige Meldung