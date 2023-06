31.05.2023 ( vor 22 Stunden )

Schon wieder Rekordsieger FC Sevilla oder die AS Rom von Taktikfuchs José Mourinho: Ins Europa-League- Finale von Budapest gehen die in Endspielen unbesiegbaren Andalusier als leichter Favorit - doch Mourinho strotzt vor Selbstbewusstsein. Und schielt auf die Bestmarke von Ex- Bayern -Coach Giovanni Trapattoni.