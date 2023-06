Barbara Reichard 📯💉💉💉 RT @ntvde: Bittere Umfrage für Erdogan: Mehrheit der jungen Türken will weg ins Ausland https://t.co/UMwZsp6L9P vor 8 Minuten Peter Kessel RT @ntvde: Bittere Umfrage für Erdogan: Mehrheit der jungen Türken will weg ins Ausland https://t.co/UMwZsp6L9P vor 44 Minuten BabsiNRW RT @ntvde: Bittere Umfrage für Erdogan: Mehrheit der jungen Türken will weg ins Ausland https://t.co/UMwZsp6L9P vor 2 Stunden ntv Nachrichten Bittere Umfrage für Erdogan: Mehrheit der jungen Türken will weg ins Ausland https://t.co/UMwZsp6L9P vor 4 Stunden Evi Madison Bittere Umfrage für Erdogan: Mehrheit der jungen Türken will weg ins Ausland #Arbeitslosigkeit #Jugend #Korruption… https://t.co/0W2WIJ6U0X vor 5 Stunden Bernd Ulrich Bittere Umfrage für Erdogan Mehrheit der jungen Türken will weg ins Ausland https://t.co/d7MQJ090gh vor 10 Stunden