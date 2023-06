03.06.2023 ( vor 8 Stunden )



Die Klebeaktionen der Letzten Generationen schüren Unmut in Teilen der Bevölkerung. Tausende Anzeigen werden gestellt, eine Razzia folgt. Die Klimaschützer wollen nun ihre Aktionen verändern und peilen bis zur Sommerpause ein neues Ziel an.