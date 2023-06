03.06.2023 ( vor 1 Stunde )



Derzeit machen sich viele politisch Verantwortliche Gedanken, warum die AfD in Derzeit machen sich viele politisch Verantwortliche Gedanken, warum die AfD in Umfragen so gut dasteht. Bundeskanzler Scholz sieht in der Unsicherheit in der aktuellen Krisenlage den Hauptgrund. Er wolle dem den Glauben an das Land, an Europa entgegensetzen. 👓 Vollständige Meldung