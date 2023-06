04.06.2023 ( vor 4 Stunden )



Die NPD ist die älteste aktive rechtsextremistische Partei in Deutschland, verschwand zuletzt aber in der Bedeutungslosigkeit. Mit einem neuen Namen will die Partei nun wieder durchstarten: Auf dem Parteitag in Riesa wird aus der NPD "Die Heimat".