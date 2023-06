04.06.2023 ( vor 10 Stunden )

Nach der Kür von Hans Peter Doskozil zum neuen SPÖ-Chef stehen in der Partei große Entscheidungen an. Spannend wird, wie Doskozil die Partei personell neu aufstellt und welche Außenwirkung das hat. Und auch die viel beschworene Einigkeit zwischen den Lagern ist eine Baustelle für den neuen Chef. Gefragt zu seinen Ansagen zu möglichen Koalitionsvarianten, verwies Doskozil in der ZIB2 am Sonntag auch auf den „Wählerwillen“.