05.06.2023 ( vor 2 Stunden )



In Afghanistan dringen Unbekannte in eine Schule ein und vergiften rund 60 Mädchen. Diese werden ins Krankenhaus eingeliefert, sollen aber in einem "guten Zustand" sein. In den vergangenen Monaten hatte es bereits Berichte über ähnliche Vorfälle im Iran gegeben.