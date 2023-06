Cogito ergo sum Unfall in NRW Zehnjähriger rettet Jungen aus Schwimmbecken https://t.co/W15iE2SwMI vor 1 Tag BabsiNRW RT @ntvde: Unfall in NRW: Zehnjähriger rettet Jungen aus Schwimmbecken https://t.co/OPQHc1jC2j vor 2 Tagen Evi Madison Unfall in NRW: Zehnjähriger rettet Jungen aus Schwimmbecken #NordrheinWestfalen #THEMEN #Unglücke https://t.co/dcG8C732kg vor 2 Tagen ntv Nachrichten Unfall in NRW: Zehnjähriger rettet Jungen aus Schwimmbecken https://t.co/OPQHc1jC2j vor 2 Tagen