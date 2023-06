10.06.2023 ( vor 2 Tagen )

In der Affäre über vertrauliche Regierungsunterlagen erhebt die US-Justiz brisante Vorwürfe gegen den früheren Präsidenten Donald Trump . In der 49-seitigen Anklageschrift heißt es, Trump habe Geheimdokumente unter anderem in einem Badezimmer in seinem Anwesen Mar-a-Lago aufbewahrt. Zudem soll Trump mit Außenstehenden über geheime Dokumente gesprochen haben.