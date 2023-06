11.06.2023 ( vor 3 Tagen )



Die SpVgg Unterhaching kehrt in die 3. Fußball-Liga zurück: Gegen Energie Die SpVgg Unterhaching kehrt in die 3. Fußball-Liga zurück: Gegen Energie Cottbus setzt sich der Meister der Regionalliga Bayern in zwei Aufstiegsspielen durch. Die Fans aus Cottbus bringen das Spiel an den Rand des Abbruchs, der Aufsteiger braucht einen neuen Trainer. 👓 Vollständige Meldung