In der nordafghanischen Stadt Faisabad hat es einen Anschlag in einer Moschee gegeben. Die Behörden sprechen von mindestens elf Toten und mehr als 30...

Mehr als 280 Tote bei Zugunfall: Hunderte Helfer räumen Unglücksstelle in Indien Scherben, verbogenes Metall, Zugtrümmer und immer wieder auch Tote. So sieht es einen Tag nach dem Unglück an der Stelle aus, wo in Indien drei Züge...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt