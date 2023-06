13.06.2023 ( vor 4 Stunden )



Wegen der Bodenschätze wird Montana "Treasure State" genannt: Der Staat, durch den sich die Rocky Mountains ziehen, wird in einem so noch nie dagewesenen Prozess verklagt. 16 Heranwachsende sehen ihr in der Verfassung festgeschriebenes Recht auf eine "saubere und gesunde Umgebung" verletzt. Um Geld geht es ihnen nicht.