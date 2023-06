13.06.2023 ( vor 1 Stunde )



Nach seinem Rauswurf verlegt der rechte US-Moderator Tucker Carlson kurzerhand seine Abendshow auf Twitter. Das findet sein früherer Arbeitgeber Fox News gar nicht gut und erinnert ihn per Unterlassungserklärung an seinen bis 2025 geltenden Exklusivvertrag. Sein Anwalt will den Maulkorb nicht hinnehmen.