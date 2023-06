13.06.2023 ( vor 5 Stunden )



Als Folge des Klimawandels mehren sich auch in Deutschland heiße Tage mit mehr als 30 Grad Celsius. Bei jährlich mehreren Tausend Hitzetoten will Gesundheitsminister Lauterbach vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Als Folge des Klimawandels mehren sich auch in Deutschland heiße Tage mit mehr als 30 Grad Celsius. Bei jährlich mehreren Tausend Hitzetoten will Gesundheitsminister Lauterbach vorbeugende Maßnahmen ergreifen. 👓 Vollständige Meldung