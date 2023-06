13.06.2023 ( vor 23 Stunden )



Cormac McCarthy , bekannt für düstere Romane wie „No Country for Old Men“ („Kein Land für alte Männer“) und „The Road“ („Die Straße“) ist tot. Der US-Schriftsteller starb am Dienstag im Alter von fast 90 Jahren in seinem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico „eines natürlichen Todes“, sagte seine Agentin in New York . Auch der Knopf-Verlag und John McCarthy, der Sohn des Autors, bestätigten den Tod von McCarthy. 👓 Vollständige Meldung