Der Hamburger SV verpasst auch im fünften Anlauf den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga, doch am Ziel wird nicht gerüttelt. Um für weitere Versuche gerüstet zu sein, bekommt der Klub frisches Geld. Milliardär Klaus Kühne greift mal wieder in die Tasche. 👓 Vollständige Meldung