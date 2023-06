14.06.2023 ( vor 3 Stunden )



Überschwemmungen im Ahrtal, ausgedörrte Böden in Barcelona: In Europa kommt es häufiger zu extremen Wetterereignissen. Ein Bericht der EU-Umweltagentur EAA zeigt nun, dass es in Zukunft so bleiben könnte - und fordert mehr Engagement im Kampf gegen die Klimakrise.