15.06.2023 ( vor 8 Stunden )



In unmittelbarer Nähe zum australischen In unmittelbarer Nähe zum australischen Parlament in Canberra hat Russland seit Jahren ein Grundstück gepachtet. Eine neue Botschaft darf dort nun aber nicht gebaut werden, so ein Beschluss der australischen Regierung. Premierminister Albanese führt Gründe "der nationalen Sicherheit" an 👓 Vollständige Meldung