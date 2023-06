15.06.2023 ( vor 2 Tagen )



Kim Petras, die Scorpions und eine Format-Chefin mitsamt quirligem Nachwuchs: Beim großen "Germany's Next Topmodel"-Finale kann sich die Gästeliste durchaus sehen lassen. Am Ende jubelt ein Curvy-Model am lautesten. Kim Petras, die Scorpions und eine Format-Chefin mitsamt quirligem Nachwuchs: Beim großen "Germany's Next Topmodel"-Finale kann sich die Gästeliste durchaus sehen lassen. Am Ende jubelt ein Curvy-Model am lautesten. 👓 Vollständige Meldung