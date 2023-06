17.06.2023 ( vor 5 Stunden )



Rudi Völler meldet sich am Tag nach dem 0:1 gegen Polen zu Wort. Der DFB-Sportdirektor verteidigt die Entscheidung des Bundestrainers, in den drei Juni-Spielen "Dinge auszuprobieren". Und er macht sogar zwei Aspekte aus, die im jüngsten Spiel nicht ernüchternd waren.