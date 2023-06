18.06.2023 ( vor 5 Stunden )



Bei dem verheerenden Bootsunglück an der tiefsten Stelle des Mittelmeers sind wohl Hunderte Menschen gestorben. Nach Festnahmen vor wenigen Tagen werden auch in Pakistan mutmaßliche Bei dem verheerenden Bootsunglück an der tiefsten Stelle des Mittelmeers sind wohl Hunderte Menschen gestorben. Nach Festnahmen vor wenigen Tagen werden auch in Pakistan mutmaßliche Schlepper in Gewahrsam genommen. Die Drahtzieher sollen sich jedoch woanders befinden. 👓 Vollständige Meldung