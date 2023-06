19.06.2023 ( vor 3 Stunden )



100 Siege kann der Red-Bull-Rennstall in der Formel 1 schon feiern, dank Max Verstappen werden es noch einige mehr werden. Der Doppel-Weltmeister fährt in dieser Saison in einer anderen Liga, weit dahinter beißen sich die Etablierten die Zähne aus. Das sorgt für mächtig Frust. 100 Siege kann der Red-Bull-Rennstall in der Formel 1 schon feiern, dank Max Verstappen werden es noch einige mehr werden. Der Doppel-Weltmeister fährt in dieser Saison in einer anderen Liga, weit dahinter beißen sich die Etablierten die Zähne aus. Das sorgt für mächtig Frust. 👓 Vollständige Meldung