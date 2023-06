22.06.2023 ( vor 11 Stunden )



Während in Teilen Deutschlands Hagelkörner von bis zu sieben Zentimetern Größe erwartet werden, erwischt es Kärnten bereits heftig. In einem Ort bleiben Polizisten und Anwohner zwischen mehreren Muren stecken. Während in Teilen Deutschlands Hagelkörner von bis zu sieben Zentimetern Größe erwartet werden, erwischt es Kärnten bereits heftig. In einem Ort bleiben Polizisten und Anwohner zwischen mehreren Muren stecken. 👓 Vollständige Meldung