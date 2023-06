23.06.2023 ( vor 13 Stunden )



Alkohol, Zigaretten und Bewegungsmangel: In weniger als drei Jahrzehnten soll sich die Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen mehr als verdoppelt haben. Laut einer Studie zählt zu den entscheidenden Faktoren nicht allein die Lebensweise Betroffener - auch Rassismus spiele eine Rolle.