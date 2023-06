Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 4 Tagen



Gamer statt Gefangene im Ukraine-Krieg: Russlands Wagner-Chef Prigoschin macht weiter Druck 01:27 Der Chef der Wagner-Söldner Jewgeni Prigoschin will jetzt offenbar "Gamer", also Videospieler, für Russlands Krieg in der Ukraine rekrutieren. Und sein Machtkampf mit der Militärführung in Moskau geht weiter.