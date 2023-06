25.06.2023 ( vor 6 Stunden )



Der Kandidat der AfD siegt bei der Landratswahl im Kreis Sonneberg in Thüringen . Damit gewinnt die Partei erstmals ein kommunales Spitzenamt in Deutschland. Thüringens Innenminister spricht von einem "Alarmsignal".