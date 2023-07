Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Wochen



Autobahn-Blockade in Belgrad: Anti-Gewalt-Proteste weiten sich aus 01:00 Bei den Anti-Gewalt-Protesten in Serbien wird zunehmend auch der Rücktritt von Präsident Aleksandar Vucic gefordert. Ihm wird vorgeworfen, die Verbreitung von Hass und Gewalt zu tolerieren. Ein Amtsverzicht kommt für Vucic allerdings nicht in Frage.