26.06.2023 ( vor 5 Stunden )



In Ägypten sind wilde Bauten üblich, in Alexandria hat dies nun wohl zu einem Unglück geführt: In der Küstenstadt stürzt ein Gebäude ein, dessen 13., oberstes Geschoss ohne Baugenehmigung aufgesetzt wurde. Die Last der neuen Bausubstanz soll das Haus förmlich gespalten haben.