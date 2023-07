02.07.2023 ( vor 10 Stunden )



Auch beim Großen Preis von Österreich bleibt Max Verstappen unschlagbar, der Niederländer gewinnt auch das Heimrennen seines Teams. Ferrari bietet den Red Bull nur in wenigen Momenten Paroli. Der Vorsprung ist so groß, dass Verstappen in der vorletzten Runde sogar noch pokern kann.