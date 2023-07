03.07.2023 ( vor 7 Stunden )



Nach tödlichen Schüssen auf einen 17-Jährigen in einer Pariser Vorstadt sitzt der Polizist in U-Haft. Ein rechtsradikaler Moderator sammelt Spenden für dessen Familie. Bislang kommt eine Million Euro zusammen. Der französische Justizminister ist wenig begeistert.