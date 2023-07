03.07.2023 ( vor 14 Stunden )



Der Abitur-Jahrgang eines Berliner Gymnasiums feiert den Abschluss in einem großen Hotel. Kurz vor Ende der Feier stürzt eine 17-Jährige durch das Dach des Gebäudes in die Tiefe und stirbt. Das Unglück sorgt bei Schule und Politik für Fassungslosigkeit. Der Abitur-Jahrgang eines Berliner Gymnasiums feiert den Abschluss in einem großen Hotel. Kurz vor Ende der Feier stürzt eine 17-Jährige durch das Dach des Gebäudes in die Tiefe und stirbt. Das Unglück sorgt bei Schule und Politik für Fassungslosigkeit. 👓 Vollständige Meldung