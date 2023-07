06.07.2023 ( vor 1 Tag )



Zweimal wird der Start verschoben, beim dritten Anlauf klappt es: Die Ariane 5 ist in den Weltraum abgehoben. Bei ihrem letzten Einsatz bringt die europäische Trägerrakete einen deutschen Telekommunikationssatelliten und einen französischen Militärsatelliten ins All. Zweimal wird der Start verschoben, beim dritten Anlauf klappt es: Die Ariane 5 ist in den Weltraum abgehoben. Bei ihrem letzten Einsatz bringt die europäische Trägerrakete einen deutschen Telekommunikationssatelliten und einen französischen Militärsatelliten ins All. 👓 Vollständige Meldung