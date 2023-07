06.07.2023 ( vor 9 Stunden )



Ein Flieger nach Istanbul ist nicht lange in der Luft als ein "technisches Problem" gemeldet wird. Aus einem Ofen, in dem Speisen aufgewärmt werden, strömt den Angaben zufolge Rauch. Das Flugzeug mit 155 Fluggästen wird evakuiert. Die Reise ganz abblasen müssen die Passagiere aber nicht.