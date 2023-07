06.07.2023 ( vor 3 Stunden )



Kinderarmut ist ein verschlepptes Thema. Das geht aus dem neuen Kinderreport hervor. Demnach findet eine Mehrheit, dass in Deutschland zu wenig unternommen wird, damit Kinder nicht in Armut aufwachsen. Die Erhebung dürfte Familienministerin Paus im Kampf um die Kindergrundsicherung helfen. Kinderarmut ist ein verschlepptes Thema. Das geht aus dem neuen Kinderreport hervor. Demnach findet eine Mehrheit, dass in Deutschland zu wenig unternommen wird, damit Kinder nicht in Armut aufwachsen. Die Erhebung dürfte Familienministerin Paus im Kampf um die Kindergrundsicherung helfen. 👓 Vollständige Meldung