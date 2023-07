Die Inflation bleibt auch 2023 ein bestimmendes Thema. Doch was genau ist Inflation und wie hoch ist die Inflationsrate in Deutschland aktuell? Eine Übersicht.

BAföG ist gerade für junge Menschen ein wichtiges Thema. Doch was ist BAföG eigentlich, wer bekommt es und wie hoch können die Auszahlungen sein? Alles...