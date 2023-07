100 Jahre nach Gründung - Deutsche Eletronik-Firma „ABL“ ist insolvent Das Traditionsunternehmen „ABL“ aus Bayern ist insolvent. Die auf Elektromobilität spezialisierte Firma nannte die Übersättigung des Marktes für private...

Focus Online vor 4 Tagen - Technik





Festnahme in Bayern: Mutmaßlichen IS-Mitglied nach Syrien-Aufenthalt verhaftet Ein Mann, der ein mutmaßliches Mitglied des IS ist, sitzt nun in Untersuchungshaft. Zeitgleich mit der Festnahme wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht.

Tagesspiegel vor 1 Woche - Deutschland