ntv Nachrichten USA erwägen Lieferung an Ukraine: Was ist Streumunition und warum ist sie so gefährlich? https://t.co/CPqTjJKzVG vor 51 Minuten Ost-1242 RT @bruck_matthias: Ukraine-News: USA erwägen Lieferung von Streumunition an Ukraine | https://t.co/QFT1ICETKZ Ich erwäge sie als Kriegstr… vor 3 Stunden Sylvia Buberl RT @bruck_matthias: Ukraine-News: USA erwägen Lieferung von Streumunition an Ukraine | https://t.co/QFT1ICETKZ Ich erwäge sie als Kriegstr… vor 4 Stunden Matthias Brück Ukraine-News: USA erwägen Lieferung von Streumunition an Ukraine | https://t.co/QFT1ICETKZ Ich erwäge sie als Krie… https://t.co/g2HefgUcA3 vor 4 Stunden Joas Scholz RT @RND_de: Einen Monat nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive sind die Hoffnungen auf schnelle Erfolge verpufft. Aufgrund ausbleibend… vor 8 Stunden Christian Grusdt #Streumunition: #USA erwägen Lieferung der umstrittenen #Waffen für den Erfolg der #Ukraine gegen #Russlands… https://t.co/y8DDLxwC4y vor 1 Tag