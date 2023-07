10.07.2023 ( vor 13 Stunden )



Der Sieger des Formel-1-Rennens in Silverstone ist derselbe wie in den vorherigen fünf Grand Prix: Max Verstappen. Das sorgt für Langeweile, die aber der Überraschungszweite aufwiegt. Die internationale Presse lobt daher vor allem Der Sieger des Formel-1-Rennens in Silverstone ist derselbe wie in den vorherigen fünf Grand Prix: Max Verstappen. Das sorgt für Langeweile, die aber der Überraschungszweite aufwiegt. Die internationale Presse lobt daher vor allem Lando Norris im McLaren 👓 Vollständige Meldung