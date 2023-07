Vor Gipfel in Vilnius: Erdogan: Erst EU-Beitrittsgespräche, dann Schweden in die NATO

Nato: Erdoğan stellt neue Bedingung für schwedischen Nato-Beitritt Am Tag vor dem Gipfel in Vilnius fordert der türkische Präsident, dass für sein Land der Weg in die Europäische Union geebnet werden solle. Dann werde er den...

sueddeutsche.de vor 4 Stunden - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost