11.07.2023 ( vor 8 Stunden )



Am Abend vor dem Gipfel räumt Stoltenberg noch fix die größte Hürde ab: Die Am Abend vor dem Gipfel räumt Stoltenberg noch fix die größte Hürde ab: Die Türkei will Schweden nun doch in die NATO lassen. Sein Verhandlungsgeschick ist nicht das einzige, was diesen Mann so schwer ersetzlich macht. 👓 Vollständige Meldung