11.07.2023 ( vor 12 Stunden )



Noch immer ist nicht klar, wann Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern zurückkehren wird. Was sich aber andeutet: Alexander Noch immer ist nicht klar, wann Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern zurückkehren wird. Was sich aber andeutet: Alexander Nübel steht künftig nicht mehr bereit, wenn die Münchner einen Ersatz brauchen. Der Keeper steht unmittelbar vor einem Wechsel. Der Verein legt ihm keine Steine in den Weg. 👓 Vollständige Meldung