12.07.2023 ( vor 10 Stunden )



Eine schwere Gewitterfront zieht in der vergangenen Nacht über Teile Deutschlands. Im saarländischen Asweiler werden 50 Häuser beschädigt. In Bayern und Baden-Württemberg kommen auch Menschen durch die Eine schwere Gewitterfront zieht in der vergangenen Nacht über Teile Deutschlands. Im saarländischen Asweiler werden 50 Häuser beschädigt. In Bayern und Baden-Württemberg kommen auch Menschen durch die Unwetter zu Schaden. 👓 Vollständige Meldung