12.07.2023 ( vor 14 Stunden )

ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hat am Mittwochabend seine Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl erneuert. In der ZIB2 bestätigte er, dass er eine Koalition mit den Freiheitlichen unter Kickl ausschließe. Dieser ist für Nehammer „kein glaubwürdiger Verhandlungspartner“. Die blau-schwarzen Landesregierungen in Niederösterreich und Salzburg sieht Nehammer nicht als sein Thema.